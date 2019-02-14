Власти Рязанской области планируют развивать туризм в национальном парке Мещера

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Рязанской области запланировали в 2019 году начать разработку концепции туристического развития парка "Мещерский". Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области по итогам прошедшей на Российском инвестиционном форуме в Сочи встречи губернатора Николая Любимова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"В области находится национальный парк "Мещерский". Он очень привлекателен, обладает богатыми природными и культурно-историческими ресурсами. Однако ввиду передачи полномочий по управлению во Владимирскую область произошла оптимизация штата, что привело к сокращению сотрудников, занимающихся экопросвещением и экологическим туризмом. Хотелось бы эту территорию ввести в туристический оборот", - сказал Любимов.

Он добавил, что на 2019 год в областном бюджете заложены средства на разработку первого этапа концепции туристического освоения Мещеры.

Национальный парк "Мещера" был создан в 1992 году. Он расположен на юго-западе Владимирской области и занимает 27% Гусь-Хрустального района. Площадь парка - более 118 тысяч гектаров. В состав парка с 2016 года также входит национальный парк "Мещерский" (Рязанская область) площадью 105 тысяч гектаров, а также государственные заказники федерального значения "Муромский" и "Клязьминский".

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.