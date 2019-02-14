Более 900 млн рублей вложат в производство онкологических препаратов в Ульяновской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" откроет в Ульяновской области завод по производству лекарств против онкологии и других препаратов, в проект будет вложено свыше 900 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и директор компании "Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" Самир Шривастава.

"[Компания] будет производить лекарственные средства - онкологические препараты и субстанции. Объем инвестиций в проект превысит 900 млн рублей, будет создано около 150 рабочих мест для жителей региона", - приводят слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в его пресс-службе.

По словам директора "Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" Самира Шриваставы, на предприятии будет работать порядка 120-150 человек. "Будем выпускать примерно 50 наименований препаратов, 20 из которых предназначены для лечения онкологических заболеваний. Примерно три года назад мы приобрели завод в Тверской области и начали там производство, а потом поняли, что нам нужен еще один завод", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

По данным правительства региона, меморандум о реализации инвестиционного проекта был подписан губернатором Ульяновской области во время рабочей поездки в Великобританию в ноябре 2018 года. Производство будет размещено на территории индустриального парка "Заволжье".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.