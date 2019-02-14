Глава СК поручил проверить правомерность отказа "Победы" Лановому в перелете

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отказа лоукостера "Победа" в перелете актеру Василию Лановому. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"14 февраля народный артист СССР Василий Семенович Лановой в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков запланировал творческую встречу с жителями города. В московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили Василия Семеновича на борт самолета из-за размера ручной клади", - сообщила Петренко.

Она отметила, что сотрудники авиакомпании не предложили артисту вариантов разрешения сложившейся ситуации и отказали в перелете. После инцидента представители авиакомпании заявили, что вина за сорванный перелет лежит на помощниках артиста, которые не подготовились к "жестким правилам" перевозчика.

"Александр Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение", - сообщила представитель ведомства.

Петренко отметила, что Лановой в тесном взаимодействии со Следственным комитетом России вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. "Через его творчество можно изучать не только искусство и историю кино, но и целую эпоху", - сказала она.