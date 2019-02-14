Власти Севастополя рассчитывают построить завод переработки ТБО в рамках нацпроекта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя рассчитывает, что в рамках национального проекта по экологии в городе будет построен завод по переработке твердых бытовых отходов, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на площадке Российского экономического форума в Сочи.

Ранее эксперты выражали настороженность из-за того, что единственный полигон ТБО в городе постепенно заполняется. При этом они отмечали, что решить проблему утилизации мусора возможно с помощью перерабатывающих производств, и созданием таких предприятий в Севастополе уже интересуются инвесторы. В правительстве города сообщали, что создать первое производство по переработке мусора планируется до 2022 года.

"Минимальная переработка сейчас есть. Мы планируем участвовать в нацпроекте по созданию мусороперерабатывающего завода, мы подготовились и рассчитываем, что будем одними из первых. [Создание такого предприятия] - это коммерческая история с частичным субсидированием по линии федерального бюджета", - сказал губернатор.

По его данным, в настоящее время в регионе перерабатываются порядка 5-10% ТБО. Мусороперерабатывающий завод позволит увеличить этот показатель в несколько разы.

Овсянников добавил, что дополнительные сложности могут возникнуть, когда запретят полигоны в границах городов федерального значения, к которым относится Севастополь. "Мы должны будем вывозить мусор на полигон за пределами Севастополя, и ответа на вопрос, куда его вывозить, пока нет. Если это решение будет принято, то тем более должна быть полноценная мусоропереработка", - подчеркнул он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.