Ставрополье в июне примет около 5 тыс. участников "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополье готовы принять около 5 тыс. участников Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", намеченного на июнь. Об этом рассказал ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Будет порядка 5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. иностранных студентов и около 2 тыс. студентов из России. Также эксперты, гости, приглашенные участники и волонтеры. Вопросы размещения и обеспечения их в течение пяти дней фестиваля уже проработаны", - сказал Владимиров.

По его словам, для участников также готовится большая культурная программа. "Будет большой праздник… Сюрпризы приготовлены на церемонии открытия, также каждый вечер будут проходить большие концерты с участием российских и зарубежных звезд", - рассказал он.

Как сообщалось, Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" впервые пройдет на Ставрополье с 4 по 9 июня. Его участниками, по предварительным данным, станут представители 23 стран, в том числе Австрии, Вьетнама и Грузии. Во время проведения фестиваля в Ставрополе планируется провести форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум молодых журналистов и другие мероприятия. Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" реализуется в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" с 2014 года.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.