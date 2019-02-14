Роскомнадзор заблокировал сайт Алекса Лесли

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал несколько порносайтов, в числе которых ресурс "секс-коуча" Алекса Лесли. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в сети "Вконтакте".

"Согласно статистике из Единого реестра, в настоящий момент на территории России операторами связи ограничивается доступ к 2,8 тыс. сайтам с фото- и видеоматериалами порнографического характера, - отмечено в сообщении. - В этот праздничный день к ним добавились сайты upornia и cumlouder. Среди этих порноресурсов также был заблокирован сайт "секс-коуча" Алекса Лесли (aka Александр Кириллов)".

В ведомстве пояснили, что на сайте Лесли "упорно продвигал идеологию "Сообщества мастеров и Охотниц", настоятельно призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности".

О деле Лесли и Вашукевич

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"), в аэропорту Шереметьево 17 января были задержаны трое граждан России, в том числе Александр Кириллов и гражданка Белоруссии (Вашукевич), прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд.

В Паттайе в феврале 2018 года за незаконное проведение секс-тренинга были задержаны 10 иностранцев, преимущественно россиян и белорусов. Одними из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, были Кириллов и Вашукевич. Их также обвиняли в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде. В апреле 2018 года суд Паттайи оправдал семерых фигурантов дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, включая Кириллова и Вашукевич, так как их вина не была доказана.

До последнего времени они оставались под стражей, поскольку проходили подозреваемыми по делу о проведении секс-тренинга. 15 января все фигуранты признали себя виновными в нелегальной организации секс-тренингов и были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкоке, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию.