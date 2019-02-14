Древние крепости и монастыри Севастополя вошли в "Золотое кольцо Боспорского царства"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Руины античного города Херсонес, две средневековых крепости и старинные монастыри вошли в межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Российского экономического форума в Сочи губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что туроператоры Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя формируют турпродукты, включающие маршруты по местам, где в античности находились города древнего государства - всего 10 городов и поселков. Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" уже сейчас вызывает большой интерес. В четверг на инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение о создании турмаршрута.

"Мы включены в проект "Золотое кольцо Боспорского царства". От Севастополя включены в него музей-заповедник "Херсонес Таврический", находящиеся в зоне его ответственности средневековые крепости Чембало (в Балаклаве) и Каламита (в Инкермане), а также Свято- Климентовский мужской монастырь и Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент", - сказал губернатор.

Более того, отметил Овсянников, туристы не просто смогут осмотреть достопримечательности. Севастополь является одним из главных центров событийного туризма на полуострове, и часть мероприятий касается непосредственно объектов, включенных в турмаршрут. Например, в древнем амфитеатре Херсонеса ежегодно проходит международный фестиваль "Опера в Херсонесе", быт генуэских поселенцев воссоздан на площадке "Loco Chembalo" исторического парка "Федюхины высоты", а сцены из античной истории воссоздают реконструкторы Крымского военно-исторического фестиваля.

Он напомнил, что маршрут охватывает четыре региона - Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Проект будет развиваться при поддержке Ростуризма и Русского географического общества.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В этот период были основаны первые христианские общины и храмы. Так, в Свято-Климентовский мужской монастырь и Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент входят древние пещерные церкви и кельи.

В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству. Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.