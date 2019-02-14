Дефицита вакцины от кори в Севастополе нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Информация о дефиците вакцин от кори в Севастополе не соответствует действительности, так как в городе есть необходимые запасы препарата на случай вспышки заболевания, а в феврале и апреле больницы получат большие крупные партии вакцин и начнут плановую вакцинацию, сообщил в четверг журналистам главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения города Севастополя Сергей Грыга.

Ранее в ряде местных СМИ прошла информация о том, что в севастопольских больницах нельзя сделать прививки от кори, так как в городе закончилась вакцина. Появились сообщения о дефиците препарата.

"На сегодняшний день проблемы как таковой в городе Севастополе не существует: создан запас вакцины на случай противоэпидемических мероприятий - количество незначительное, но достаточное [на случай вспышки заболевания]. Ожидается поставка 3 тыс. вакцин в конце февраля, но департамент проводит переговоры с поставщиком и, возможно, это будет быстрее. Ожидаем также поставки по национальному календарю [прививок] в апреле месяце в объеме около 47 тыс. доз", - сказал Грыга.

Он пояснил, что массовая вакцинация обычно проводится в соответствии с общероссийским планом - так называемым, национальным календарем. Средства на нее выделяются из федерального бюджета в определенные сроки. Сейчас из-за малого количества вакцины она не ведется. "Это приемлемо, ни к чему плачевному это не приведет", - подчеркнул медик.

Грыга отметил, что с ноября 2018 года в городе зарегистрированы пять случаев заболевания корью. Все заболевшие заразились, находясь за пределами Севастополя.

По его данным, также не складывается сложной ситуации из-за гриппа: заболеваемость находится в рамках среднестатистических показателей, эпидпорог не превышен. За неделю в медучреждения обращаются 2,3-2,4 тыс. человек. Распространенные СМИ данные о том, что два человека скончались от гриппа, не подтвердились.