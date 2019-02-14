Путин и Лукашенко обсудят в Сочи сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжат в пятницу общение в Сочи. Лидеры посетят центр для одаренных детей "Сириус", где обсудят развитие сотрудничества двух стран в сферах образования, культуры и спорта.

"С учетом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере 15 февраля 2019 года пройдет встреча президентов России и Белоруссии с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт: будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля. В свою очередь, президент Белоруссии ранее упоминал, что данная встреча с участием министров двух стран пройдет на площадке сочинского образовательного центра "Сириус".

Третий день общения

Это будет уже третий день контактов российского и белорусского лидеров в ходе нынешнего рабочего визита Лукашенко в Сочи. В среду, 13 февраля президенты провели переговоры в Красной Поляне и вместе покатались на лыжах. Вечером в четверг, 14 февраля, глава Белоруссии присоединился к неформальной встрече президентов РФ, Турции и Ирана - уже после завершения официальной части трехстороннего саммита по Сирии. Как ранее пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участие Лукашенко никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования: просто в связи с тем, что все находятся в одном городе, была использована возможность, чтобы президент Белоруссии тоже пообщался со своими коллегами.

На переговорах Путина и Лукашенко 13 февраля обсуждались ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Президент РФ тогда, в частности, констатировал развитие торгово-экономических отношений двух стран и выразил надежду, что все имеющиеся шероховатости будут решаться, "как это и положено между друзьями". Путин также отметил важность сотрудничества Москвы и Минска на международной арене, назвав Белоруссию важнейшим стратегическим партнером и союзником России.

Лукашенко, в свою очередь, подтвердил незыблемость отношений Белоруссии и России. "Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас", - сказал президент Белоруссии.

До нынешних контактов в Сочи президенты двух стран проводили переговоры в конце прошлого года, когда Лукашенко дважды прилетал в Москву - 25 и 29 декабря. Результатом предновогодних встреч стало, в частности, создание межправительственной рабочей группы по развитию интеграции двух стран. Российскую часть группы возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой.

О "Сириусе"

Всероссийский образовательный центр "Сириус" был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства и открылся в 2015 году. Его цель - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин.

Путин, возглавляющий попечительский совет фонда, регулярно посещает "Сириус", в предыдущий раз - в День знаний, 1 сентября 2018 года. В мае прошлого года Путин приезжал в этот образовательный центр вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.