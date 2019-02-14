Российская организация "Парус надежды" представила в ООН инициативы в области волонтерства

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская межрегиональная общественная организация "Парус надежды" предложила в четверг на заседании 57-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию создать международную сеть волонтерской деятельности в области социальных услуг с использованием блокчейна и криптотехнологии.

"В качестве международных виртуальных монет можно было бы использовать цифровой токен - "Виртокен", который обеспечивал бы получение благотворительных услуг - бытовых, социальных, образовательных, медицинских, транспортных, юридических и других", - указывается в инициативе организации, представленной ее вице-президентом Юрием Алексеевым. "Виртокены" могли бы быть именными, в честь волонтеров и благотворителей, а юридические и частные лица могли бы использовать их, в частности, для дополнительных пенсионных выплат сотрудникам и для благотворительных программ в помощь инвалидам.

Правительственные ведомства и неправительственные организации должны использовать инновационные методы для вовлечения инвалидов в общественную жизнь, отметила в обращении к участникам форума президент организации "Парус надежды" и Международного альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.

"Не секрет, что сегодня большинство наших сограждан относятся к людям с инвалидностью с жалостью или безразличием, даже с неприязнью, не понимая, что это именно те люди, которые заслуживают особого отношения к себе, - указала она. - Важно, чтобы правительственные и неправительственные организации, частные компании обращали внимание на поощрительные и новаторские мероприятия для дальнейшего применения международных норм и стандартов в отношении людей с инвалидностью. В начале ХХI века оставлять значительную часть населения мира за пределами общественной жизни - это не просто трагедия, а преступление".

На заседании комиссии в четверг директор "Австрийской Высшей Школы Этикета" Марии Буше представила новую разработку - приложение для смартфона, которое содержит обучающие курсы по этикету, в том числе и для инвалидов. Пройдя эти курсы, пользователь получает электронный рейтинг СКО - рейтинг социальной и культурной ответственности, который мог бы давать льготы в образовании, при путешествиях и при трудоустройстве. Прозвучало, в частности, предложение включить рейтинг СКО в электронный паспорт с тем, чтобы содействовать формированию культуры общения.

В канун заседания комиссии был подписан меморандум о взаимодействии между Международным альянсом стратегических проектов БРИКС, организацией "Парус надежды" и Американо- индийским комитетом по отношениям с общественностью (American India Public Affairs Committee) с целью расширения взаимодействия по широкому кругу вопросов.