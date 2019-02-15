В Алеппо заканчивается ремонт крупной городской больницы

АЛЕППО, 15 февраля. /ТАСС/. Масштабный ремонт завершается в крупной больнице Алеппо - пять лет назад здание было захвачено и разграблено террористами, в подвале они устроили склад боеприпасов, в окна выставили минометы. В зону поражения попали западные кварталы Алеппо.

"Когда мы сюда пришли, ничего не было, боевики украли все оборудование и даже провода. Когда они уходили, то все сожгли", - сказал ведущий специалист по строительству Зухер Татари.

Больница находится в густонаселенном районе города - до войны там жили 100 тыс. человек, сейчас - не больше 30. Жители годами не получали квалифицированной медицинской помощи. Поэтому руководство больницы ремонтирует родильное отделение, единственное на всю округу.

"Я пришла на консультацию, первый ребенок у меня появился на свет в этой больнице еще до войны, 12 лет назад, хочу родить второго ребенка тоже здесь", - сообщила пациентка Фатма Хааси.

Больница уже принимает пациентов. В поликлинике - огромные очереди: медики не справляются, им помогают волонтеры. "Я прихожу сюда каждые два - три дня и рассказываю женщинам в очереди, как использовать лекарства, какие дозировки нужны. Эта больница очень нужна, если кто-то серьезно заболеет, то сейчас приходится его везти в другой район", - отметил волонтер Шахад Каладжи.

Отремонтированную больницу, по словам строителей, сдадут через три месяца. После этого руководству медучреждения придется искать деньги на закупку дорогостоящего оборудования. С просьбой о помощи медики обратились к благотворителям - сирийское государство не справляется с расходами на восстановление десятков больниц по всей стране.