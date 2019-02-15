Представители четырех регионов России примут участие в арктической олимпиаде школьников

ЯКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Более 300 детей из четырех российских северных регионов примут участие в виртуальной олимпиаде "Школа жизни на Севере", организуемой международной неправительственной организацией "Северный форум".

"Для участия в олимпиаде зарегистрированы 302 участника из Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Якутии. Олимпиада проводится в восьмой раз. Участники представят проекты по улучшению жизни в северных регионах", - сообщил ТАСС представитель организации.

Он добавил, что проект "Партнерство школ" ведется Якутской городской национальной гимназией с 2008 года, его задача - расширение контактов школьников на тему "Школа жизни на Севере".

"Это открывает возможности разработки в будущем качественно новой устойчивой стратегии развития Севера, установления культурного диалога среди молодежи Севера", - считают в организации.

Онлайн-олимпиада проводится при поддержке министерства образования Якутии и Северо-Восточного федерального университета.

Северный форум - организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1992 году Северный Форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная структура и статус наблюдателя в Арктическом совете. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, США, Южной Кореи, Финляндии.