Спасатели центра "Лидер" МЧС берут шефство над спасенным в Магнитогорске Ваней Фокиным

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, которые спасли из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина, берут над ним шефство. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Центра Анатолий Саввин.

Два дня рождения и три чуда Вани Фокина из Магнитогорска

"После спасения Ванечки Фокина мы встречались в Магнитогорске с его отцом, тетей, выпили чаю, рассказали, как проводилась спасательная операция. Сказали им, что мальчик стал нашим крестником, что мы его берем под свой патронаж, будем навещать и следить за его дальнейшей судьбой", - сказал он.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек. Позже, при разборе завалов, сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.

Мальчик пробыл под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. Спецбортом он был доставлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение, обморожение и множество сочетанных травм.

В четверг, 14 февраля, Ваню выписали из больницы и, по словам врачей, в настоящее время он абсолютно здоров.