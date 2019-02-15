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Нарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом

Прокуратура Амурской области прокомментировала видео о пасеке Цеповяза

Ранее в сети появились кадры, на которых можно увидеть бытовые помещения, ульи и ухоженный двор
Вячеслав Цеповяз (в центре) Валерий Матыцин/ТАСC
Описание
Вячеслав Цеповяз (в центре)
© Валерий Матыцин/ТАСC

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Видео, опубликованное в средствах массовой информации о пасеке, где якобы работал отбывающий наказание в исправительной колонии номер 3 (ИК-3) Вячеслав Цеповяз, относится к периоду 2015 - 2016 годов, по нему уже приняты меры. Об этом сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

В среду в интернете появилось новое видео о пасеке, где якобы был занят Цеповяз, отбывая наказание в ИК-3 УФСИН по Амурской области. На кадрах видны бытовые помещения, ульи, ухоженный двор.

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"Прокуратура Амурской области дала оценку новому видео, опубликованному в средствах массовой информации о пасеке осужденного Цеповяза. Видео, опубликованное в СМИ, относится к периоду 2015 - 2016 годов, когда осужденный Цеповяз работал на пасеке. Данный факт проверялся прокуратурой области. Возбужденные по материалам прокурорских проверок уголовные дела, в настоящее время расследуются", - говорится в сообщении.

По информации на сайте прокуратуры, факты, опубликованные на видео средствами массовой информации о территории пасеки, являлись предметом проверки, проведенной органами прокуратуры области в 2018 году. Проверяющие установили, что должностными лицами исправительной колонии в отношении данного осужденного был ослаблен постоянный надзор за его поведением. "Таким образом, ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом на них запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовый телефон) и разрешенными средствами связи, а также в нарушение установленного порядка, встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении, в силу закона встреча с которыми запрещена", - отмечается в сообщении. По материалам прокурорских проверок возбуждены были два уголовных дела о превышении должностных полномочий - первое в ноябре 2018 года и второе в январе 2019 года.

История вопроса

В ноябре прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении должностных лиц колонии, где содержится Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, с января 2015 года по февраль 2018 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии создавались привилегированные условия отбывания наказания Цеповязу. В январе стало известно о возбуждении второго уголовного дела - о получении сотрудниками колонии подарков, а также по фактам незаконного предоставления неофициальных свиданий осужденных с родственниками под видом их трудоустройства по контрактам к работодателям. Цеповяз был переведен из исправительной колонии номер 3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в колонии, возбужденного после публикаций фото с крабами и шашлыками.

Осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. Как установила проверка центрального аппарата ФСИН России, снимки датируются 2015 годом. При этом сам Цеповяз через адвоката опроверг их подлинность.

Теги
РоссияАмурская областьНарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом
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