Глава Минздрава рассказала, когда россияне перестанут пить

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Программы по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к своему здоровью имеют накопительный эффект и дадут существенные результаты уже в ближайшие три-пять лет. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких. Весь этот комплекс задач - это то, что определяет общественное здоровье, и это самое главное", - сказала министр.

Она отметила, что в этих задачах заложены и стратегический вектор, и конкретные тактический решения. "Когда это начинает работать - не раньше, чем через три года, это накопительный эффект, и ярко проявляется через пять лет. Но это не значит, что в ближайшие три года мы не будем иметь положительных результатов, потому что есть тактические шаги, которые непосредственно ведут к результату, не столь значимо, но реально", - отметила министр.

Минздрав России реализует программу, направленную на формирование здорового образа, в рамках национального проекта национального проекта "Демография". Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает кампании по информированию и мотивированную людей к здоровому образу жизни.

Особенностью этих кампаний является то, что они разработаны совместно с психологами и другими экспертами таким образом, чтобы информацию, подаваемая человеку, не вызывала отторжения. В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в нацпроект "Демография", Минздрав планирует преобразовать 850 центров здоровья преобразовалось в центры общественного здоровья.

Ранее министр также отмечала, что будут реализовываться практики межведомственных программ "Здоровое село", "Здоровый муниципалитет", "Здоровый район" - в конкретных районах и муниципалитетах, в центрах общественного здоровья будут работать координаторы-специалисты по охране здоровья. В группу работающих с человеком специалистов центра здоровья входят также социальный работник и психолог.