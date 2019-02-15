Власти Забайкалья планируют прекратить использование горевшего под Читой участка свалки

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края планируют прекратить использование участка полигона твердых бытовых отходов (ТБО), который около девяти суток горел в окрестностях Читы. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС врио губернатора региона Александр Осипов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

С 29 января по 6 февраля полигон ТБО тушили в районе поселка Ивановка в пригороде Читы. Площадь пожара превышала 4 га. 31 января на территории полигона ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Возможно, на этом же полигоне будет организовано другое тело свалки, и на нем будет правильно организовано захоронение. Дело в том, что такие пожары возможны, когда условия захоронения не соблюдаются - грунта мало, а мусора много", - сказал Осипов, отметив, что решение будет принято после того, как все ответственные органы проанализируют причины пожара и то, как была организована работа на полигоне.

Он добавил, что пожар на свалке разросся из-за того, что городские власти и ответственные за полигон вовремя не приняли нужные решения. В начале февраля Осипов инициировал проверку должностных лиц в связи с пожаром на полигоне. В частности, он отметил бездействие руководства компании "Забайкалспецтранс", в ведении которой находится свалка.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.