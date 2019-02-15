Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о безвизовом въезде болельщиков

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Белоруссии с Россией, предусматривающего безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий, которые оформили паспорт болельщика (Fan ID). Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом портале.

Данное соглашение было подписано в конце мая 2018 года в Минске, в декабре принят Палатой представителей (нижняя палата белорусского парламента) и затем одобрен Советом Республики (верхняя палата).

Согласно соглашению, иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз. Однако при этом они должны обязательно иметь действительный документ, удостоверяющий личность, и персональную карту зрителя - паспорт болельщика (FAN ID).

В начале текущей недели соглашение ратифицировала Госдума России и одобрил Совет Федерации. Документ уже временно применялся с 1 июня 2018 года, в том числе во время проведения летом прошлого года в России чемпионата мира по футболу. Он также будет регулировать порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года.