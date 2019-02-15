Власти Пермского края намерены включить больницы в "кластер безопасности" школ и детсадов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены тиражировать экспериментальный проект по созданию "кластера безопасности" школ и детских садов, в рамках которого в учреждениях усилены меры безопасности, а функции охраны переданы одной организации. В кластер могут включить также больницы, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников.

Так называемый кластер безопасности начал работать в Пермских школах и детских садах с 1 сентября, в него вошли семь школ и детсадов в трех микрорайонах Перми. Суть проекта заключается в комплексном подходе: за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как это было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу, что позволит эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации. Кроме того, учреждения дополнительно оснастили видеокамерами, системой распознавания лиц, на входе на территорию учебных заведений появилась пропускная система, в школах установили турникеты, пройти которые можно только с персональной электронной картой.

"Мы в экспериментальном режиме летом взяли кластер школ и детских садов и изменили несколько моментов [в области безопасности]. В любом случае, это ощутимо другой уровень безопасности. Сейчас стоит вопрос о тиражировании проекта. Наш следующий этап - включить краевые учреждения, чтобы больница или поликлиника, которая в этом квартале работает, охранялась той же охранной компанией, которая в микрорайоне работает", - сказал Решетников.

Он уточнил, что сейчас возникают сложности в связи с необходимостью оснащения учреждений. Как ранее сообщал ТАСС Решетников, летом на оснащение участников кластера было направлено порядка 7 млн рублей. Кроме того, так как школы и больницы финансируются из бюджетов разных уровней (муниципального и краевого), пока нет законодательного механизма проведения совместных торгов для определения единой охранной компании, которая бы занималась обеспечением безопасности и в образовательных учреждениях, и в медицинских. "Мы ищем способы, как это можно преодолеть", - пояснил Решетнков.

Нападение в Перми

В январе 2018 года в Перми произошло нападение на школьников. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый, вооружившись ножами, напали на детей одного из младших классов. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе учительница и девять учащихся четвертого класса. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что причинами чрезвычайных происшествий в школах становятся халатность и ненадлежащее обеспечение безопасности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.