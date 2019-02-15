Информация об обнаружении в Афганистане сбитого в 1987 году летчика оказалась ложной

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Информация о найденном в Афганистане советском летчике, который был сбит еще в 1987 году, остался жив и хочет вернуться в Россию, оказалось ложной - никто пилота не находил. Об этом по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана сообщил в интервью ТАСС Александр Ковалев, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ.

"Эта информация ложная, не подтвердившаяся", - сказал Ковалев, добавив, что "человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел". "Сегодня даже эту тему на повестке не обсуждаем, потому что нет факта", - сказал он.

О том, что в Афганистане найден живым летчик ВВС СССР, пропавший в 1987 году, сообщил в мае 2018 года Валерий Востротин - глава межведомственной комиссии по делам военнопленных военного ведомства, сопредседатель российско- американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Сообщалось, что военный может быть одним из трех пилотов, сбитых в тот период - Михайловым, Пантелюком или Самойловым. Источники также сообщали, что военный сможет вернуться на Родину в течение года.

Ограниченный контингент советских войск действовал в Афганистане с декабря 1979 по февраль 1989 года. Через Афганистан прошло, по различным данным, более 600 тыс. военнослужащих. Потери составили около 15 тысяч военных, порядка 53 тысяч были контужены, ранены или травмированы; примерно 400 человек после окончания войны пропали без вести и оказались в плену. За военные и другие заслуги свыше 200 тыс. человек награждены орденами и медалями, 92 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.