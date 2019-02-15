Власти Башкирии: риск появления парового облака осложняет ликвидацию тления руды в Сибае

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ликвидацию тления руды в заброшенном карьере в башкирском Сибае осложняет риск возникновения при подаче воды парового облака с вредными веществами. Об этом сообщил в пятницу врио главы республики Радий Хабиров в кейс-зоне Российского инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос ТАСС.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, фиксировались кратковременные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы до 37 раз. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на заброшенном карьере. Сейчас специалисты ведут подтопление шахт и чаши карьера.

"Мы ведем [подтопление карьера] осторожно, потому что излишняя подача воды может привести к паровому облаку, которое как раз и вызывает превышение предельно допустимой концентрации [вредных веществ]", - сказал Хабиров.

Меры по ликвидации тления руды, предпринимаемые с момента начала интенсификации процесса в декабре, оказались не столь эффективны, поэтому было принято совместное решение о подтоплении карьера, рассказал врио главы региона. "Было поставлено условие, что 1 февраля они начнут подтапливать объемом 5 тыс. куб. м [воды в сутки], собственно это и произошло. С 8 февраля они должны были выходить на производственный объем подтапливания - 10 тыс. куб. м, пока это не получается [из-за риска появления парового облака]", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что подразделения администрации президента РФ проверяет ситуацию в Сибае, жители которого пожаловались Владимиру Путину на смог. 16 января в городе был введен запрет на прогулку воспитанников детсадов, расположенных близко к карьеру, а в нескольких школах отменены уличные занятия физкультурой. Полиция возбудила уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.