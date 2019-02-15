Трамп потолстел почти на 2 кг с прошлогоднего медицинского осмотра

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Американский лидер за минувший год поправился почти на 2 кг, и теперь его вес составляет 110,2 кг против 108,4 кг в январе прошло года. Это следует из опубликованного администрацией США очередного отчета о здоровье 72-летнего президента Дональда Трампа.

Медобследование продлилось около четырех часов. "Его печень, почки, и щитовидная железа в полном порядке, как и показатели крови", - говорится в отчете. Врач также отметил, что уровень холестерина в крови Трампа снизился по сравнению с прошлым годом, а рост американского лидера по-прежнему составляет 192 см.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 73 года, это второе медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего Вооруженными силами страны. В прошлом году после первого медосмотра прежний главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что американский лидер обладает "отменным здоровьем".

Трамп не употребляет спиртных напитков и не курит. В сентябре 2016 года, когда он был еще кандидатом в президенты, в интервью телепрограмме Dr.Oz Show Трамп заявил, что прошел "все медицинские тесты" и уровень холестерина у него "очень хороший". Тогда он отметил, что при весе примерно 107 кг хотел бы похудеть на 7 кг.

Медобследование президентов стало в США обычной практикой со времен 37-го президента Ричарда Никсона (1913-1994). Барак Обама, которого сменил в январе 2017 года в Белом доме Трамп, за 8 лет пребывания у власти проходил медосмотр четыре раза.