Все отдаленные районы Севастополя полностью обеспечены ФАПами

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных районах Севастополя в январе 2019 года позволило завершить программу строительства учреждений такого типа в регионе, сообщил ТАСС губернатор города Дмитрий Овсянников на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

По данным правительства Севастополя, в 2017-2019 годы открыто 10 модульных ФАПов и пять врачебных амбулаторий.

"Программу ФАПов мы закончили. В январе три ФАПа мы открыли", - сказал губернатор.

В границы города федерального значения Севастополя помимо городских территорий входят несколько сельских районов с небольшими населенными пунктами. Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что система скорой помощи позволяет оперативно оказать медицинскую помощь жителям любой части города, для работы в сельской местности имеются машины с повышенной проходимостью.

Губернатор добавил, что создание собственной санитарной авиации в городе не планируется. "Мы способны оказать медпомощь в радиусе 50 км. Санавиация создается, чтобы оказать первичную помощь - когда в регионе есть населенные пункты, где на 600-700-1000 км вокруг тайга. У нас все районы в пределах радиуса работы медицинских служб", - пояснил он.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.