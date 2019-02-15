Более 5 млрд рублей инвестируют в систему обращения с отходами в Вологодской области

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей будет инвестировано до 2024 года в новую систему обращения с отходами в Вологодской области: в строительство мусоросортировочных и перегрузочных станций, современных полигонов, ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сейчас в области пять мусоросортировочных станций, которые обрабатывают только половину мусора, 280 тыс. тонн, а всего область производит около 500 тыс. тонн. Поэтому надо построить еще четыре мусоросортировочных и 11 перегрузочных станций. У нас 44 полигона ТБО, необходимо к 2024 году оставить только пять крупных полигонов, это все должны сделать наши региональные операторы, их два. Общий объем инвестиций на реализацию этих программ - более 1,9 млрд рублей, еще порядка 3 млрд рублей будет вложено на рекультивацию несанкционированных свалок", - рассказал ТАСС губернатор.

По его мнению, переход на новую систему обращения с отходами был неизбежен, иначе страна "утонула бы в мусоре". То, что с 1 января несколько регионов, в том числе и Вологодская область, столкнулись со сбоями - это временные трудности, налаживание эффективного взаимодействия между управляющим компаниями, ТСЖ, ЖСК, региональными операторами и органами муниципальной власти, поскольку у муниципалитетов появилась и новая ответственность за обустройство и содержание контейнерных площадок.

"Это все адаптационный период, который обязательно пройдет", - сказал губернатор.

Как уточнили ТАСС в правительстве области, планируется, что к 2024 году доля отходов, подлежащих переработке, увеличится до 14,4%, а количество отходов, размещаемых на полигонах, уменьшится. На территории области на сегодня насчитывается 186 несанкционированных свалок общей площадью 327 га. Все эти объекты будут рекультивированы.

Первого января 2019 года в РФ начался переход на новую систему обращения с ТКО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты за коммунальные услуги.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.