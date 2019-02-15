Минздрав вскоре внесет предложения о возрастном ограничении продажи алкоголя

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ в ближайшее время готово внести на рассмотрение правительства РФ предложения об увеличении возраста, с которого разрешена продажа крепкого алкоголя. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы готовы внести, у нас все готово", - сказала министр. Она уточнила при этом, что необходимо "переговорить с ФОИПами (Федеральными органами исполнительной власти)".

Ранее Минздрав подготовил законопроект, который предполагает внесение изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Как отмечается, предлагаемые проектом закона изменения позволят внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим возраста 21 года.