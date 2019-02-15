Друзь и Бер отстранены от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены на неопределенный срок от участия в передачах в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" в связи с взаимными обвинениями о подкупе.

Об этом говорится в заявлении Первого канала, распространенном в пятницу.

"Репутационный вред нанесен… телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?".

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера". Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок", - цитирует пресс-служба гендиректора телекомпании "Красный Квадрат" Илью Кривицкого (производитель "Кто хочет стать миллионером?").