Дагестан и Яндекс договорились о запуске образовательных проектов в республике

СОЧИ, 15 февраля. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана и компания "Яндекс" договорились о запуске образовательных проектов на территории республики в текущем году. Соглашение об этом подписали министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев и руководитель образовательных сервисов компании "Яндекс" Илья Залесский в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Подписанное соглашение касается развития образовательных проектов "Яндекса" в регионе - это проекты "Яндекс. Лицей" и "Яндекс.Учебник", - сообщил ТАСС Илья Залесский.

"Яндекс.Лицей" - это по сути сеть центров дополнительного образования для обучения программированию школьников старшей школы. "Яндекс. Учебник" - это сервис для школы, который собственно предоставляет учителям возможность использования специально созданного контента на основании федеральных государственных образовательных стандартов в школах", - добавил Залесский.

По его словам, "Яндекс. Учебник" позволяет учителям экономить свое время, а ученикам - "чуть более мотивированно подходить к выполнению заданий как дома, так и в классе, и, с другой стороны, экономит их время тоже".

Яндекс как первое звено

Как сообщил ТАСС Сергей Снегирев, открытие "Яндекс. Лицея" планируется в этом году на базе IT-куба в Махачкале.

"Также мы рассчитываем открыть его и в Дербенте. Дербент у нас является городом, в котором мы рассчитываем внедрять в первую очередь все интересные технологии, потому что он вошел в перечень "умных городов" России, - сказал министр.

Он добавил, что "Яндекс. Лицей" "выпускает ребят уже готовых к простой работе, то есть это программисты начального уровня". "И мы считаем, что развитие и популяризация IT-образования - это одно из важных направлений и с точки зрения кадров для цифровой экономики и, конечно же, для повышения цифровой грамотности населения", - отметил Снегирев.

"Мы видим "Яндекс. Лицей" как первое звено в целой серии мероприятий, которые должны привести к созданию нового уклада жизни, возникновения и трансформации отраслей народного хозяйства Республики Дагестан", - заключил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.