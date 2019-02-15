Песков: Путин и Лукашенко в Сочи могут вместе поиграть в хоккей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в сочинском центре "Сириус" в пятницу могут вместе поиграть в хоккей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Общение [лидеров] так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня", - сказал Песков.

До этого президенты двух стран посетят образовательный центр "Сириус", где ознакомятся с новыми проектами и выслушают доклады министров культуры, образования и спорта двух стран. "Достаточно новый, интересный формат, [который] именно подчеркивает, насколько обе страны придают значение углублению партнерских взаимовыгодных отношений", - заметил Песков.

Ушиб хоккею не помеха

Отвечая на вопрос журналистов, как чувствует себя президент после травмы, полученной в четверг вечером на тренировке с дзюдоистами, представитель Кремля заверил, что Путин "чувствует себя прекрасно". Песков подчеркнул, что, несмотря на ушиб, глава государства намерен вечером сыграть в хоккей. "Сейчас собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", - сказал он.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин получил эту травму на тренировке во время одного из захватов, "то ли это ушиб, то ли он чуть-чуть ударил этот палец". "Это обычная травма, ничего страшного, это как таковая не травма. Спорт есть спорт", - резюмировал Песков.

Накануне вечером Путин после продолжительной трехсторонней встречи глав государств - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию отправился в спортивный комплекс "Юг-Спорт", где пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приемы, Путин потренировался на татами со многими спортсменами. Однако на тренировке с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

В новость внесены изменения (12:00 мск) - добавлены высказывания Дмитрия Пескова