В МЭР заявили, что арестованный за взятку советник главы ведомства не работает у них

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Арестованный 14 февраля в рамках уголовного дела о взятке Павел Пущин уже не является сотрудником Минэкономразвития. Расследование никак не связано с его деятельностью в МЭР, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Пущин Павел Анатольевич ранее работал в Минэкономразвития. В настоящее время он не является сотрудником министерства и не является советником министра, так как уволился по собственному желанию. Вопросы следствия не относятся к периоду его работы в Минэкономразвития России", - сказали в пресс-службе.

14 февраля Басманный суд Москвы санкционировал арест Пущина на 2 месяца, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Уголовное дело о получении взяток было возбуждено 12 октября 2018 года, срок следствия по делу установлен до апреля. По данным следствия, Пущин и другие фигуранты организовали получение взяток директором рязанского предприятия "Детское питание" Александром Дворецким на сумму более 1,5 млн рублей. Обвиняемый с ходатайством следствия об аресте не согласился и попросил не заключать его под стражу.

В рамках этого же дела ранее был арестован замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич. В прошлом году суд отправил под арест бывшего директора "Детского питания" Александра Дворецкого, который был задержан в собственном кабинете при получении взятки в размере 1,1 млн рублей от представителя одного из поставщиков, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александр Зайкина.

Пущин ранее занимал должности министра инвестиций Северной Осетии и вице-премьера правительства Ингушетии.