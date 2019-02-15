СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует повысить качество образования за счет проектов социального воздействия (Social Impact Bonds), в качестве пилотного региона по реализации SIB выбрана Якутия. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя, член правления госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Светлана Ячевская на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как отметила Ячевская, проекты социального воздействия подразумевают механизмы, когда оплата производится за конечный результат и за достижение целевых индикаторов.

"Первый пилот будет в Якутии <...> будет сеть малокомплектных сельских школ, где мы хотим параллельно с обычным образованием... дополнительно добавить образовательные модули. Это будут более высокотехнологичные модули, потому что в малокомплектных школах либо совсем мало детей и много учителей по разным предметам, а в некоторых есть учителя, которые ведут сразу несколько предметов. - пояснила Ячевская. - Мы добавляем качество тем урокам, которые сегодня получают дети, это будет дистанционное образование".

"Потом мы надеемся, когда этот инструмент будет масштабироваться, он создаст хорошую конкуренцию на рынке", - добавила она на сессии "Образование - инструмент привлечения инвестиций в регионы".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.