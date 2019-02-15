В Кремле призвали помнить о подвиге советских воинов, выполнявших долг в Афганистане

"Нам главное помнить тех героев, которые выполняли свой интернациональный долг [в Афганистане], - сказал он. - Этих героев никто и не забывает".

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. В Кремле призвали помнить о подвиге советских воинов, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков не стал комментировать идею об отмене решения об осуждении ввода войск в Афганистан, которое принял Съезд народных депутатов СССР в 1989 году. "Я оставляю это без комментариев, это не вопрос нашей повестки дня", - подчеркнул представитель Кремля.

15 февраля ежегодно с 2011 года в РФ отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Во время боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.