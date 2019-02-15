В Петербурге почтили память советских солдат и офицеров, погибших в Афганистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Мероприятия в память о советских воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане, прошли в пятницу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

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"Сегодня в Санкт-Петербурге в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, почтили память погибших сограждан. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона и жители города возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Рота почетного караула и военный оркестр ЗВО провели церемонию отдания воинских почестей", - говорится в сообщении.

Митинг памяти также состоялся в Гатчине, где военнослужащие общевойсковой армии ЗВО развернули выставку современного вооружения и боевой техники. А накануне, как отмечается в сообщении пресс-службы, в Доме офицеров Западного военного округа состоялось чествование ветеранов боевых действий в Афганистане, которые сегодня продолжают военную службу в соединениях и воинских частях или работают на гражданских должностях.