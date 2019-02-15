Северная Осетия разработает туристический бренд после утверждения логотипа

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. После утверждения туристического логотипа Северная Осетия разработает бренд. Об этом глава региона Вячеслав Битаров сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Как сообщал ТАСС, российский дизайнер Артемий Лебедев разработал для Северной Осетии логотип для формирования республиканского бренда в сфере туризма. Логотип представляет собой семь, как на гербе республики, гор с надписью "Осетия-Алания", допускаются также два варианта с подписью - и "Осетия", и "Алания".

"Что такое логотип? Это отражение той мысли, которая реализуется в том или ином бизнесе. А как его отразить - это уже на усмотрение того, кто реализует. Конечно, логотип - это не бренд, не панацея от того, что туристы прибегут в республику. За любым логотипом должен быть бренд, а над ним надо работать многие годы", - сказал Битаров.

Как сообщалось, согласно прогнозам, в 2024 году туристическая отрасль Северной Осетии составит 6% от валового регионального продукта (ВРП), а к 2030 году - уже 8%. Проект стратегии социально-экономического развития республики разработан до 2030 года, над ним вместе с Леонтьевским центром работали 5 тыс. человек, для его реализации в 2017 году создано Агентство развития республики.

Туризм в Осетии

В настоящее время власти работают над созданием всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии "Мамисон", находящегося в 100 км от столицы республики - Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км. Уже началась работу по формированию проектно-сметной документации.

Также в Куртатинское ущелье Северной Осетии находится самый высокий водопад Европы - Большой Зайгелан, его название переводится с осетинского как "падающая лавина". Он является частью Мидаграбинских водопадов, которые производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба.

Большой популярностью у туристов в Северной Осетии пользуются минеральные источники, в состав которых входят такие редкие элементы, как йод, бром, мышьяк и другие. Так, в Геналдонском ущелье на высоте 1645 м над уровнем моря находятся Кармадонские источники. По химическому составу вода в Кармадонских источниках очень схожа с водой знаменитейшего европейского курорта Баден-Баден, она не имеют аналогов в России.

Восходящие на Казбек альпинисты, а также жители и гости республики часто отогреваются в природных ваннах с теплой водой, температура которой в среднем составляет +41 С.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.