Власти Курской области: онкоцентром региона будут пользоваться больные со всего Черноземья

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство современного онкологического центра в Курске планируется завершить в текущем году, после чего он заработает в полную мощность и будет оказывать помощь жителям не только Курской области, но и четырех соседних регионов. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Курской области Роман Старовойт на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В 2019 году будет на полную мощность введена областная онкологическая больница - большое и по площади, и по насыщению медицинское учреждение. Мы предполагаем, что на этих площадях будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь не только жителям Курской области, но и прилегающих территорий. Мы сможем обеспечивать помощь онкологическим больным всего Черноземья (Белгородская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская области)", - сказал Старовойт.

В 2012 году в Курской области заработали первые объекты онкологического центра. Третья очередь комплекса включает палатный и хирургический корпуса, где планируется проводить порядка 10 тыс. различных операций в год. На завершение строительства регион получил более 478 млн рублей из федерального бюджета, также были выделены средства из областного бюджета - свыше 556 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.