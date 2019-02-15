На базе Курского медуниверситета создадут медицинский кластер

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Медицинский кластер создадут в Курской области на базе государственного медицинского университета, где обучаются студенты более чем из 40 стран. На площадках вуза планируется расширение сети клиник, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Роман Старовойт.

"Мы уже начали реализацию такого проекта, как создание медицинского кластера на площадях или с использованием мощностей нашего Курского государственного медицинского университета. Там уже есть ряд клиник - стоматологическая и по другим отраслям, где студенты могли бы на последних курсах оказывать медицинскую помощь и потом остаться работать на базе вуза, как это общепринято в Европе и других странах мира, когда на базе университетов создаются клиники. Это направление мы сейчас детально прорабатываем", - сказал Старовойт.

По словам врио главы региона, Курский медуниверситет является единственным медицинским вузом России, в котором преподавание ведется на английском языке. В одном из старейших и крупнейших вузов Курска, созданном в 1935 году, обучаются около 19 тыс. человек, в том числе 3 тыс. иностранных студентов из США, стран Европы и Азии.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.