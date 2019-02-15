Скандал на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Главное — о конфликте Бера и Друзя

Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер и знаток Александр Друзь обвинили друг друга в подкупе. Позже руководство Первого канала отстранило обоих от участия в съемках. Подробности конфликта — в материале ТАСС.
С чего все началось
Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер 12 февраля разместил пост в своем LiveJournal, в котором обвинил магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.
По словам Бера, накануне съемок передачи Александр Друзь предложил ему "сдать" вопросы и поделиться деньгами после выигрыша приза.
К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Александром Друзем.
Редактор игры также обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока.
Реакция Первого канала
После заявления Ильи Бера Первый канал пообещал проверить сведения, изложенные в блоге, и выяснить, почему главред шоу обнародовал эти факты только после съемок, если такая ситуация действительно произошла.
В свою очередь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт.
По словам Эрнста, это первый такой случай в "Кто хочет стать миллионером?". Он отметил, что многие звезды отказываются играть в шоу именно потому, что хотят знать хотя бы примерные вопросы заранее. Однако Эрнст подчеркнул, что не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу.
Ответ Друзя
В свою очередь Александр Друзь подтвердил РБК подлинность своего голоса на опубликованных записях, но заявил, что Бер сам предложил предоставить вопросы за часть призовой суммы.
По словам магистра, он решил подыграть и продолжил обсуждать детали сделки, чтобы понять, "насколько далеко может пойти этот человек".
Друзь добавил, что позже редактор шоу перезвонил ему и продиктовал вопросы.
Магистр также не исключил, что обратится в суд в связи с заявлениями Бера.
Как проходила игра
Запись программы состоялась 23 ноября. Сама игра, в которой Александр Друзь участвовал вместе с Виктором Сидневым, вышла в эфир в декабре 2018 года.
По словам Друзя, он и Сиднев договорились, что если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то они доведут съемку до 15-го вопроса, но не станут выигрывать, а сообщат о произошедшем руководству "Миллионера".
"Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали", — рассказал магистр.
Решение об отстранении
После проведенной проверки Первый канал сообщил, что поддержал решение производителей передач отстранить на неопределенный срок Илью Бера и Александра Друзя от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".
Как заявил гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" Илья Кривицкий, производители ценят профессиональные качества Бера, но никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы.
Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет.