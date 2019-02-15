Скандал на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Главное — о конфликте Бера и Друзя

Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер 12 февраля разместил пост в своем LiveJournal, в котором обвинил магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.

По словам Бера, накануне съемок передачи Александр Друзь предложил ему "сдать" вопросы и поделиться деньгами после выигрыша приза.

К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Александром Друзем.

Редактор игры также обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока.