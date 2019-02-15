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Скандал на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Главное — о конфликте Бера и Друзя

Александр Друзь
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер и знаток Александр Друзь обвинили друг друга в подкупе. Позже руководство Первого канала отстранило обоих от участия в съемках. Подробности конфликта — в материале ТАСС.

С чего все началось

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Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер 12 февраля разместил пост в своем LiveJournal, в котором обвинил магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.

По словам Бера, накануне съемок передачи Александр Друзь предложил ему "сдать" вопросы и поделиться деньгами после выигрыша приза.

К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Александром Друзем.

Редактор игры также обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока.

Реакция Первого канала

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После заявления Ильи Бера Первый канал пообещал проверить сведения, изложенные в блоге, и выяснить, почему главред шоу обнародовал эти факты только после съемок, если такая ситуация действительно произошла.

В свою очередь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт.

По словам Эрнста, это первый такой случай в "Кто хочет стать миллионером?". Он отметил, что многие звезды отказываются играть в шоу именно потому, что хотят знать хотя бы примерные вопросы заранее. Однако Эрнст подчеркнул, что не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу.

Ответ Друзя

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В свою очередь Александр Друзь подтвердил РБК подлинность своего голоса на опубликованных записях, но заявил, что Бер сам предложил предоставить вопросы за часть призовой суммы.

По словам магистра, он решил подыграть и продолжил обсуждать детали сделки, чтобы понять, "насколько далеко может пойти этот человек".

Друзь добавил, что позже редактор шоу перезвонил ему и продиктовал вопросы.

Магистр также не исключил, что обратится в суд в связи с заявлениями Бера.

Как проходила игра

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Запись программы состоялась 23 ноября. Сама игра, в которой Александр Друзь участвовал вместе с Виктором Сидневым, вышла в эфир в декабре 2018 года.

По словам Друзя, он и Сиднев договорились, что если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то они доведут съемку до 15-го вопроса, но не станут выигрывать, а сообщат о произошедшем руководству "Миллионера". 

"Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали", — рассказал магистр.

Решение об отстранении

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После проведенной проверки Первый канал сообщил, что поддержал решение производителей передач отстранить на неопределенный срок Илью Бера и Александра Друзя от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

Как заявил гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" Илья Кривицкий, производители ценят профессиональные качества Бера, но никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы.

 Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет.

 

Теги
РоссияЭрнст, Константин ЛьвовичКонфликт между Ильей Бером и Александром Друзем
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