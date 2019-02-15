Дальневосточная компания оплатила расходы матери детей-инвалидов, купившей 13 авиабилетов

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Компания ООО "Дв-Проф" компенсировала расходы матери двух детей-инвалидов из Хабаровского края, которая была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву. Об этом в пятницу сообщила ТАСС председатель хабаровского отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова.

Ранее на телеканале "Россия-1" появился сюжет о том, что жительница Хабаровска была вынуждена приобрести для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган - Москва авиакомпании Utair. Сумма билетов, таким образом, вместо запланированных 16 тыс. рублей превысила 60 тыс. В противном случае, по данным телеканала, семью отказывались пускать на борт самолета. В свою очередь, авиаперевозчик заявил журналистам, что социальные службы не связывались с компанией, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров, при этом перевозка таких пассажиров требует установки специального оборудования.

"К нам с предложением помощи обратился руководитель компании ООО "Дв-Проф". Они прислали нам 50 тыс. рублей, которые мы перевели на счет матери. Мама их получила, она подготовила для компании фотографию выздоравливающих детей и благодарность. Больше никаких средств и сборов на авиабилеты не требуется", - сказала Суркова.

Ранее в Хабаровском региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС) РФ сообщили, что мама детей инвалидов сама не обратилась за предоставлением бесплатного проезда. "Наталья [мама детей] сообщила, что она, при получении необходимого для оформления бесплатного проезда пакета документов в министерстве здравоохранения Хабаровского края, в ФСС за обеспечением проезда не обращалась, так как была проинформирована специалистом минздрава, что у ФСС отсутствуют государственные контракты на проезд в 2019 году. Данная информация является недостоверной", - сказали в хабаровском ФСС.

В региональном отделении ФСС уточнили, что не могли компенсировать женщине расходы за приобретенные авиационные билеты, так как выплата компенсации не предусмотрена законодательными актами.

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