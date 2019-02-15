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Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России

Звание присвоено участнику боевых действий в Афганистане за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.

30 лет назад - 15 февраля 1989 года - был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.

За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих, 15051 из них погиб.

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Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссия
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