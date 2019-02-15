Песков прокомментировал травму Путина, полученную на тренировке с дзюдоистами

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал травму Владимира Путина, полученную им в четверг вечером на тренировке с дзюдоистами в Сочи. Представитель Кремля заверил, что Путин "чувствует себя прекрасно".

Песков подчеркнул, что, несмотря на ушиб, глава государства намерен вечером сыграть в хоккей. "Сейчас собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", - сказал он.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин получил эту травму на тренировке во время одного из захватов, "то ли это ушиб, то ли он чуть-чуть ударил этот палец". "Это обычная травма, ничего страшного, это как таковая не травма. Спорт есть спорт", - резюмировал Песков.

Вечером 14 февраля президент после саммита России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пообщался с прославленными российскими борцами, дзюдоистами и боксерами, а также провел часовую тренировку в спортивном комплексе "Юг-Спорт".

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец правой руки. Проблему решили с помощью обычного пластыря, после чего глава государства продолжил тренировку, а потом сфотографировался со спортсменами.