Эксперт: Россия не имеет опыта для реабилитации млекопитающих приморской "китовой тюрьмы"

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток. Там же было 90 белух. Позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.

Ранее французский океанограф, исследователь Жан-Мишель Кусто - сын исследователя Жак-Ива Кусто - обратился к руководству РФ с просьбой спасти млекопитающих, вернув их в естественную среду. Глава Приморского края Олег Кожемяко пригласил Кусто в регион для решения этой проблемы, отметив, что его рекомендации и советы были бы очень востребованы.

"Это очень правильное и нужное дело [приглашение Кусто в Приморье], так как в России отсутствует опыт реабилитации крупных китообразных. В России никогда их в дикую природу не возвращали, а только отлавливали <...> За рубежом такой опыт есть, участие в спасении животных Жан-Мишеля Кусто несомненно обеспечит участие в этом деле ведущих международных экспертов, что действительно жизненно необходимо <...> Это подарит китообразным, содержащимся в "китовой тюрьме", шанс на выживание в дикой природе", - сообщил Лисицын.

Он также отметил, что ситуация с "китовой тюрьмой" является особо тяжелым случаем, так как до сих пор неизвестны истории выпуска на свободу и реабилитации большого количества крупных морских млекопитающих. Обычно, по словам эколога, выпускать на волю приходилось одну-две косатки.

"Экологическая вахта Сахалина" вместе с другими сахалинским зоозащитниками участвует во всех проверках, проводимых в "китовой тюрьме". Более того, островные экологи дважды подали в суд на Росприроднадзор. В первом случае суд удовлетворил иск зоозащитников и отменил положительную экологическую экспертизу на вылов косаток в Охотском море в 2018 году. Второй иск был принят к производству 1 февраля 2019 года.