Ростовского губернатора пригласили в суд заинтересованным лицом по административному делу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев приглашен в областной суд в качестве заинтересованного лица по административному делу о внесении изменений в закон о поддержке дольщиков, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе инстанции.

Ранее местные СМИ сообщали, что Голубева "вызвали в суд по делу дольщиках". По их информации, иск к региональному Законодательному собранию подал один из дольщиков дома, строительством которого занимался концерн "ВАНТ". В 2017 году Кировским районным судом Ростова-на-Дону владелец концерна Валерий Чабанов был признан виновным мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и осужден на четыре года лишения свободы.

"Принято к производству административное исковое заявление Белоусова П. Ю. к Законодательному собранию Ростовской области, заинтересованное лицо - Правительство Ростовской области, о признании недействующими пункта 5 ч. 1 ст. 5, ст. 5.2. Областного закона Ростовской области от 30 июля 2013 г. "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области". По данному спору заинтересованным лицом на стороне административного ответчика является губернатор Ростовской области", - сообщает пресс-служба суда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, представлять позицию губернатора по доверенности будет правовое управление при губернаторе главы региона. "Есть обращение в суд с целью оспорить областной закон, ответчиком по нему является законодательный орган - Заксобрание Ростовской области. Поскольку закон подписан губернатором, его приглашают в качестве третьей стороны, чтобы услышать его позицию по спорному вопросу. Это нормальная демократическая процедура", - отметили в пресс-службе.