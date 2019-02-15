Матвиенко надеется на принятие законов о питании детей и многодетных семьях до конца июля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что законопроекты о детском питании и статусе многодетных семей и мерах их поддержки будут приняты в весеннюю парламентскую сессию, которая продлится до конца июля.

"Полезными шагами считаю законопроекты, которые разработаны по инициативе Совета Федерации, о детском питании и о многодетных семьях. Законы находятся уже в хорошей стадии проработки, активного обсуждения. Надеемся, что мы постараемся их уже, возможно, в эту сессию принять", - сказала Матвиенко в пятницу на встрече с тружениками социальной сферы села.

Она подчеркнула, что с 2019 года начата реализация мероприятий Десятилетия детства, а координация этой работы возложена на специальный Совет при президенте. Матвиенко заверила, что тема заботы о детях, проживающих на сельских территориях, "обязательно займет важное место в повестке [Совета]".

Ранее спикер Совфеда дала поручение сенаторам подготовить законопроект, который определит статус многодетных семей и будет являться сводом гарантий для этой категории граждан. Такой документ был разработан. Вице-спикер СФ Галина Карелова сообщила ранее, что в ближайшее время инициатива будет направлена в правительство РФ.

Разрабатываемый законопроект о детском питании должен установить правовые основы регулирования отношений в сфере детского питания с целью обеспечения детей полноценным и безопасным питанием как в семье, так и в образовательных, медицинских организациях, детских лагерях и санаториях.

Документ предусматривает в том числе обязательную маркировку продуктов детского питания специальными средствами идентификации, которые будет устанавливать правительство РФ. При этом предполагается, что оборот продуктов детского питания без маркировки будет запрещен в России. Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт сообщила, что законопроект планируется внести в Госдуму в феврале.