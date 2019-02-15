Суд оставил под административным надзором координатора "Руси сидящей" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Ярославский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов регионального координатора "Руси сидящей" и бывшего заключенного ИК-1 Руслана Вахапова на установление за ним административного надзора. Об этом ТАСС сообщила его адвокат, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Ранее Рыбинский городской суд Ярославской области назначил Вахапову шесть лет административного надзора. "Все оставили в силе, изменив лишь ту часть, где указывалось местонахождение Руслана Вахапова в ночное время. Теперь он не только по месту жительства и временного пребывания может быть в ночное время, но и по месту фактического нахождения", - сказала Бирюкова.

По ее словам, это решение будет обжаловано. "Мы будем обжаловать решение вплоть до Конституционного суда и ЕСПЧ", - сказала адвокат.

В 2017 году Руслан Вахапов, Евгений Макаров и осужденный фигурант "болотного дела" Иван Непомнящих рассказали юристам фонда "Общественный вердикт" об избиении заключенных в ИК-1 Ярославля. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению их жалобу в конце 2018 года. Вахапов был осужден по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении несовершеннолетнего") и провел пять с половиной лет в колонии № 1 Ярославля. Он освободился в 2018 году.