Единая система сертификации туристических объектов будет создана в СКФО

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" намерен разработать систему сертификации и стандартизации объектов туристической инфраструктуры для регионов Северного Кавказа. Также планируется создать концепцию туристического бренда округа, сообщила ТАСС замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Задача фонда "ПосетиКавказ" как оператора единой системы управления туризма в этом году, в ближайшем году, заключается в том, чтобы создать единую базу данных, туристический бренд, систему сертификации, стандартизации не только пять, четыре звезды, которая сейчас вводится обязательно, но именно с элементами кавказского гостеприимства", - сказала она.

Рухуллаева пояснила, что система позволит создавать и продвигать новые туристические маршруты, формировать предложения как для туристов, так и для бизнеса. "Задача фонда на ближайший год - <...> формирование инвестпредложений для инвесторов малых, крупных и средних на территории Кавказа", - добавила она.

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов в регионе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, проводит медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала. С 2019 года ему переданы полномочия по поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.