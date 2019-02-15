Посольство России в КНР открыло портал о советских военных мемориалах в Китае

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Пекине открыло на своем сайте портал о советских воинских захоронениях и мемориалах на территории Китая. Как заявил в пятницу российским журналистам посол Андрей Денисов, при помощи этого ресурса любой желающий может ознакомиться с военно-мемориальной работой дипмиссии и установить судьбу погибших на территории Китая родственников и близких.

"В результате большой и довольно сложной работы появился этот беспрецедентный для русскоязычного интернета портал, связанный с воинскими мемориалами на территории в данном случае одной страны - Китайской Народной Республики. Открывается он картой Китая, на которой все эти точки нанесены, - рассказал дипломат. - Достаточно кликнуть по любой из них и откроется полное описание этого мемориала - история его создания, нынешнее состояние, фотографии и, конечно, может быть, самое главное - фамилии тех, кто покоится в китайской земле, если мы говорим о захоронении".

По его информации, всего на территории страны установлено по меньшей мере 83 мемориала советским воинам. "По понятным причинам в основном они расположены на северо-востоке КНР, где шли бои с милитаристской Японией. Однако многие из них есть и в Центральном Китае, и на юге страны. По этой причине мы поставили задачу обобщить эти данные и собрать их воедино", - отметил посол.

"Эти данные постоянно пополняются. На портале также много справочной информации, например, памятные даты нашей совместной военной истории, мероприятия, которые проводятся в Китае в ознаменование тех или иных событий", - сказал Денисов.

"На портале также расположены справочные ссылки на соответствующие ресурсы Министерства обороны России, имеющие отношение к военно-мемориальной работе. Одним словом, это интересный и полезный ресурс", - указал дипломат. "Пока он работает только на русском языке, но уже в недалеком будущем мы надеемся перевести его на китайский. Важно сказать, что в этом нам помогают наши китайские друзья, которые с большим интересом на общественных началах подошли к этой работе", - резюмировал посол.