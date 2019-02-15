Цистерну, на запах газа от которой жаловались жители Петербурга, вывезут в порт Усть-Луга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Цистерну, которую обнаружили экологические службы Санкт-Петербурга в Красносельском районе после массовых жалоб жителей на запах газа, вывезет ее владелец - компания "Портэнерго", управляющая терминалом по перегрузке сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В экстренные службы 5 февраля начали массово поступать звонки от жителей четырех районов Санкт-Петербурга с жалобами на сильный запах газа, а из нескольких учебных заведений в Красносельском районе из-за этого эвакуировали детей. Специалисты обнаружили емкость на проспекте Народного ополчения, в которой содержался этилмеркаптан, применяемый для ароматизации бытового газа в малых концентрациях. К 9 февраля специалисты подведомственных комитету по природопользованию компаний "Экострой" и "Пиларн" ликвидировали последствия разлива этилмеркаптана.

"Компания ["Портэнерго"] увезет цистерну к себе, далее она будет либо утилизирована, либо применена в производстве", - сказал представитель комитета.

Представитель организации "Портэнерго" отказался от комментария.

В районе обнаружения цистерны два раза в неделю проводятся замеры атмосферного воздуха, место разлива обработано нейтрализующими растворами. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, воздух в районе разлива соответствует санитарным нормам. Цистерна загерметизирована и находится на временном хранении на спецплощадке компании "Экострой", масса вещества составляет 1,7 т. После нарушения закона об охране атмосферного воздуха возбуждено административное дело.