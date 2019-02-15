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Российский инвестиционный форум - 2019

МИСиС планирует создать онлайн-кампус университета

Ректор университета Алевтина Черникова отметила, что вуз, в частности, будет сотрудничать с Mail.Ru Group в создании онлайн-курсов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") планирует создать в интернете свой глобальный кампус, где разместит образовательные онлайн-курсы. Об этом сообщила в пятницу ректор университета Алевтина Черникова на Российском инвестиционном форуме.

"Мы ставим перед собой задачу создания глобального кампуса университета. У нас достаточно много преподавателей, ученых, [они] создают уникальные онлайн-курсы, которые мы можем предложить не только нашим российским студентам, но и студентам ближнего и дальнего зарубежья. И, надо сказать, они востребованы", - рассказала она, выступая на панельной сессии "Инвестиции в онлайн-образование".

Черникова также отметила, что вуз подписал соглашение с Mail.Ru Group о сотрудничестве в создании онлайн-курсов. Кроме того, по словам ректора, у вуза есть долгосрочное сотрудничество с компаний Cognitive Technologies, "где идет погружение буквально с первого курса бакалавриата наших студентов в международные проекты". У компании также есть опыт работы со школьниками, и вуз проводит олимпиады и готовит "команды для участия в международных конкурсах, например, по спортивному программированию", добавила Черникова.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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