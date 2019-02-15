Расширение перечня освобождаемых от курортного сбора льготников останется за регионами

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Возможность устанавливать перечень льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, останется за властями субъектов. Об этом в интервью на стенде ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает взимание в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Сейчас установлен перечень из 19 льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора. С начала действия эксперимента в трех регионах было собрано 345 млн рублей.

По словам Рухуллаевой, в министерство поступали предложения внести в перечень освобождаемых от уплаты курортного сбора категорий лиц инвалидов с третьей группой, но в настоящее время этот вопрос передан на рассмотрения в регионы, где проводится эксперимент.

"Граждане, которые являются инвалидами третьей группы и при этом являются гражданами с доходом ниже среднего по региону, ниже прожиточного минимума, они в праве, в принципе, претендовать на льготу, подают соответствующие документы об уровне своего дохода, вне зависимости от того, являются они там инвалидами или просто малоимущими гражданами. Поэтому пока у нас в законе заложена норма, что люди, которые не могут оплатить курортный сбор, в частности инвалиды третьей группы, из-за своего минимального дохода, они, предъявляя справку, от него освободятся. Я думаю, для других граждан это будет не так уж и болезненно. Поэтому пока оставляем на решение регионов этот вопрос", - сказала она.

"Мы с учетом поступивших предложений попросили сейчас регионы при ближайшем рассмотрении каких-то корректировок по региональному закону по курортному сбору этот вопрос решить, и они его рассматривают. Учитывают, не скажется ли это на собираемости. Пока на федеральном уровне такие изменения не готовятся, потому что мы понимаем, что на региональном они могут, во-первых, решиться гораздо быстрее, и, во-вторых, власти на месте могут оценить эту ситуацию", - пояснила замминистра.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.