Аксенов надеется, что инициативы Крыма по безопасности школ учтут на федеральном уровне

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что предложения региона по усилению безопасности образовательных учреждений, подготовленные после трагедии в политехническом колледже в Керчи, будут учтены на федеральном уровне.

31 января уполномоченный по правам ребенка Кузнецова сообщала журналистам, что предложения по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности образовательных объектов Крыма были представлены президенту РФ Владимиру Путину. Эти предложения были разработаны межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли и представители Крыма.

"Мы направили свои предложения по усилению мер безопасности. Полный комплект (порядка одиннадцати позиций) согласовали и направили в адрес Москальковой и Кузнецовой", - напомнил Аксенов в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. "Скорее всего, общефедеральный закон будет принят, надеемся... что не только на территории Республики Крым будут усилены [меры безопасности]", - продолжил он.

Как отметил Аксенов, в числе предлагаемых мер - охрана всех детских и образовательных учреждений силами Росгвардии, введение должностей психологов в штатные расписания школ и колледжей. "Это такой комплекс мер, направленный на профилактику подобных преступлений и на выявление возможных лиц с отклонениями, а также проведение мероприятий… в том числе в средствах массовой информации, чтобы не допускать некой героизации, создания ауры", - добавил глава региона.

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.