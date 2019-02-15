Эксперт: около 30% турпотока в России приходится на событийный туризм

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Турпоток, привлеченный за счет событийного туризма, в России составляет порядка 30% и будет увеличиваться, сообщила ТАСС член правления ассоциации "Национальное конгресс-бюро", гендиректор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"На событийный туризм, то есть, деловые мероприятия, а также ярмарки, фестивали, турниры, сейчас приходится порядка 30% турпотока в стране. Этот поток увеличивается и со временем будет становиться только больше", - сказала Островская после мероприятия, посвященного вопросам развития событийного туризма в рамках форума.

По ее мнению, что развитие этого направления выгодно регионам, поскольку "событийный турист" тратит во время своего пребывания гораздо больше денег, чем обычный. В первой десятке городов где наиболее активно развивается событийный туризм, уточнила Островская. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, а также Владивосток, позиция которого несколько ослабела по сравнению с другими субъектами из-за недостатка конгрессно-выставочной инфраструктуры и отелей, несмотря на большой опыт проведения крупных мероприятий. Значительный потенциал в этой сфере - у Петропавловска-Камчатского и Челябинска.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создано в 2017 году при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч. Ее учредителями являются "Росконгресс", Российский экспортный центр, Международный фонд технологий и инвестиций и другие. Выставочный научно-исследовательский центр R&C формирует рейтинг событийного потенциала регионов, при составлении которого обозначаются возможности и факторы, которые город способен предоставить для проведения на своей территории различных мероприятий.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в 2019 году - реализация национальных проектов. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.