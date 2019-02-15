Путин считает гуманитарное сотрудничество важным аспектом российско-белорусских отношений

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. Российский лидер назвал гуманитарное сотрудничество "чрезвычайно важным направлением, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира, вообще, и наших стран, в частности".

"Нам хотелось, чтобы и коллеги на высоком, министерском уровне могли встретиться, пообщаться и поговорить о развитии сотрудничества по этим направлениям", - отметил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Во встрече, которая проходит в пятницу в образовательном центре "Сириус", принимают участие министры, курирующие направления культуры, спорта и образования. С российской стороны в ней участвуют министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский.